Жительница Австралии Миа Плечич буквально за полдня стала богаче на 10 тысяч долларов после того, как в интернете выставила на продажу средство для волос собственного производства. Солидную сумму ей принесла тушь для волос Slick Stick стоимостью 23 доллара, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

28-летняя Плечич бросила учиться в университете в 2013 году и полностью посвятила себя бизнесу. Предпринимательница за шесть лет участвовала в создании более 20 различных стартапов.

В январе она начала продавать тушь для волос, которая сглаживает волосы. Уникальность этой туши заключается в том, что она не оставляет на волосах липкий слой, в отличие от других подобных средств.

Продукция девушки быстро завоевала популярность, еженедельно она продавала по 1000 флаконов, зарабатывая 23 тысячи долларов.

Однажды Плечич в TikTok опубликовала рекламное видео, которое просто «озолотило» девушку. После публикации у австралийки появились клиенты из Европы и даже из Мексики, откуда она раньше заказов почти не получала.

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