Лидеру сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионелю Месси сократят зарплату в каталонском клубе. Об этом пишет «Спутник» со ссылкой на Explica.

По словам президента «Барсы» Жозепа Бартомеу, о сокращении зарплаты Месси будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что таким образом руководство «Барселоны» хочет адаптироваться к сложному экономическому положению, в котором оказался клуб.

В настоящее время Лионель Месси получает 90 миллионов евро, из которых 40 миллионов уходит на налоги.

СМИ отмечают, что аргентинец недоволен руководством каталонского клуба и в частности работой президента «Барсы» Жозепа Бартомеу.

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