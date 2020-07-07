Целых 15 невест, облаченных в роскошные платья, собрались в Риме у фонтана Треви, чтобы выразить свое негодование в связи с запретом на проведение многолюдных и пышных торжеств. Из-за пандемии коронавируса многие пары вынуждены были отложить свадьбу, но больше ждать не хочется. А хочется гостей, много музыки и безудержного веселья.

«Я должна была выйти замуж в сентябре, но из-за правительственных ограничений нам пришлось отложить дату как минимум на один год», — пожаловалась одна из участниц акции Франческа Дель Вечио. Ее слова приводит «Спутник» со ссылкой на CNN.

К протесту, который девушки незатейливо назвали «флешмоб незамужних», присоединились и работники свадебной индустрии.

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