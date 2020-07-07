Представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Шентоп переизбран на пост председателя Великого национального собрания (парламента) Турции.

Определить нового главу ВНСТ в первых двух турах голосования не удалось, отмечает «Анадолу».

В третьем туре за Шентопа проголосовали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 301

В голосовании приняли участие 557 парламентариев.

Претендентами на должность спикера парламента были Халук Коч от Народно-республиканской партии (CHP), Эрол Катырджыоглу от Партии демократии народов (HDP) и Имам Хусейн Филиз от Хорошей партии (İYİ Parti).

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