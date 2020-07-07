Бейсбольный мяч Высшей лиги, в разное время подписанный лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Moments in time, где представлены редкие архивные документы и автографы.

Согласно публикации, на мяче, принадлежавшем «высокопоставленному российскому чиновнику», первым свою подпись оставил Путин во время публичного мероприятии. Дата и детали события не уточняются.

Затем на митинге в Северной Каролине, который состоялся 2 марта текущего года, был получен автограф Трампа.

Стоимость предложения — 54 тысячи долларов (около четырех миллионов рублей).

К объявлению также приложены фотографии мяча с обоими автографами. Проходили ли они процедуру проверки на подлинность — неизвестно, однако на сайте утверждается, что на все представленные товары предоставляется такая гарантия, пишет Лента.ру.

Minval.az