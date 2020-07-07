Франции не удалось заручиться поддержкой НАТО против Турции и она пытается создать «антитурецкий фронт» в Евросоюзе (ЕС), говорится в статье агентства Anadolu.

Авторы сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что они расследуют утверждения Парижа о том, что турецкое судно преследовало французское, когда то перевозило через Средиземное море оружие для правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Такое решение альянс принял после слов министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который потребовал извинений от Франции и заявил, что военно-морские силы Турции якобы даже помогли заправиться топливом их судну.

Таким образом, утверждают аналитики, не получив от НАТО желаемого результата, Париж продолжит антитурецкую риторику в Европе и будет пытаться заручиться поддержкой ЕС.

Minval.az