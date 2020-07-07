В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса — за сутки скончались 200 человек. Об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава также отметила, что за прошедшие сутки выявлено 2637 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 245 688, жертв – 11 931. При этом на данный момент выздоровели 207 000 человек.

Minval.az