Генсек ООН Антониу Гутерреш в шведском издании Aftonbladet рассказал о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Первый, «оптимистический» подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. Также Гутерреш выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться в этом направлении, а экономика будет восстанавливаться, то мир начнет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.

Однако, генсек ООН рассказал и о «пессимистичном» сценарии, если страны не скоординируют действия. По его мнению, будут возникать новые вспышке вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Также возможен вариант, что работа над вакциной затянется или за нее начнется жесткая конкуренция и она достанется странам с экономическими возможностями.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия», — подчеркивается в статье.

Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется «новая нормальность». В статье также отмечается, что сейчас трудно сказать, в каком именно направлении двигается мир, но необходимо делать все возможное и готовиться к худшему. Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех.

Справиться с общемировыми трудностями можно, по словам генсека ООН, только при помощи более крепких институтов глобального управления и при помощи международного сотрудничества. Гутерреш отметил, что нужно пересмотреть нынешние методы межгосударственного сотрудничества, в рамках которого более тесно будут работать ООН и ее органы, Всемирный банк, а также МВФ и региональные организации.

Также генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, чтобы решить проблемы мира и обеспечивать возможность международных организаций действовать, чтобы успешно пройти «испытание нашего времени».

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