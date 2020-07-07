Авиабаза «Ватийе» на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у Халифы Хафтара и его приспешников.

Заместитель министра обороны Ливии Салахаддин Немруш в интервью телеканалу «Аль-Ахрар» заявил, что подобного рода самолетов нет в арсенале незаконных вооруженных формирований, контролирующих восток страны и они могли быть задействованы лишь иностранными государствами.

Немруш отметил, что данный авиаудар является еще одной причиной, по которой должны быть освобождены город Сирт и аль-Джуфра. «Число наемников в стране возросло. На военной базе «Аль-Карбабийе» близ Сирта приземляются самолеты с боевиками и боеприпасами», — отметил замминистра.

Немруш также дал высокую значимость визиту министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Триполи, назвав этот шаг открытым показателем поддержки турецкого правительства законным властям Ливии.

Турция разделяет нашу позицию по необходимости установления полного контроля над территорией Ливии, отметил он.

Авиабаза «Ватийе» подверглась авиаударам в ночь на субботу, 4 июля, пишет Анадолу.

Minval.az