Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся в 91 год в ночь на 6 июля, накануне кончины составил прощальное письмо, сообщает «Гордон» со ссылкой на La Repubblica.

Текст прощального письма обнародовал друг и адвокат композитора Джорджо Ассума в присутствии прессы.

По словам Ассума, предсмертное послание было найдено членами семьи композитора после его смерти. Обращение начинается со слов: «Я, Эннио Морриконе, мертв».

В письме композитор поименно упомянул близких друзей, родственников и детей.

«Всем своим друзьям, которые всегда были рядом, и тем, кто далеко, передаю прощальный привет», – говорится в предсмертном обращении композитора.

Морриконе также попросил организовать его похороны без излишней помпезности, чтобы не доставлять неудобства людям.

«Труднее всего прощаться с женой Марией [Травиа]», – признался в письме Морриконе.

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