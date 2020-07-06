В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводe «Кардон».
Предприятие по производству бензина располагается в городе Пунто-Фихо и принадлежит государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). «Лайф» сообщает, что пожарные тушили пламя с 11 часов утра по местному времени (19:00 бак.вр.).
Как сообщил губернатор штата Фалькон Виктор Кларк, пожар удалось ликвидировать, он не повлиял на работу завода и не повредил инфраструктуру. Также не пострадал никто из сотрудников.
A large fire has broke out at the #Cardon refinery at the Paraguana refining complex #Venezuela
#6Julio#Cardón#PDVSA pic.twitter.com/9FV9MzfMpM
— 🍒Index Hakeem🍒 (@hakrashaa) July 6, 2020
Как сообщает издание El Estimulo, НПЗ возобновил производство менее месяца назад, 13 июня.
Глава профсоюза Иван Фрайтес ещё при открытии говорил о том, что в его работе имеются множественные неполадки. По данным журнала El National, возгорание произошло из-за технологической аварии в момент, когда рабочие сливали бензин. Каталитическая установка завода вышла из строя из-за постоянных перебоев электроснабжения.
Депутат Хосе Антонио Мендоса в «Твиттере» раскритиковал правительство Венесуэлы в нежелании нормализовать производство. Он заявил, что пожар произошёл после того, как дренажная система в траншеях буквально взлетела на воздух.
НПЗ «Кардон» входит в состав крупнейшего в стране и второго в мире по мощности нефтеперерабатывающего центра Парагуана.
A large fire has broke out at the Cardon refinery at the Paraguana refining complex #Venezuela pic.twitter.com/v0olupU4Ai
— CNW (@ConflictsW) July 6, 2020