В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводe «Кардон».

Предприятие по производству бензина располагается в городе Пунто-Фихо и принадлежит государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). «Лайф» сообщает, что пожарные тушили пламя с 11 часов утра по местному времени (19:00 бак.вр.).

Как сообщил губернатор штата Фалькон Виктор Кларк, пожар удалось ликвидировать, он не повлиял на работу завода и не повредил инфраструктуру. Также не пострадал никто из сотрудников.

A large fire has broke out at the #Cardon refinery at the Paraguana refining complex #Venezuela

#6Julio#Cardón#PDVSA

