44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, сделанное на лестнице своего дома. Балерина позировала в поперечном шпагате.
«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! Но я по-прежнему люблю быть первой во многих начинаниях», – написала она.
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Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата.😂 Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад!🙈🙏 Но я по прежнему люблю быть первой во многих начинаниях.🦢 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #шпагатволочковой