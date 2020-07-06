44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, сделанное на лестнице своего дома. Балерина позировала в поперечном шпагате.

«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! Но я по-прежнему люблю быть первой во многих начинаниях», – написала она.

Minval.az