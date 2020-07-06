В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем комментировать, это внутренне дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви, было заявление замглавы МИД Вершинина на этот счет. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что собор Святой Софии – это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, приезжающих из России.

«Помимо туристической ценности София имеет сакральную, духовную ценность. Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет учитываться нашими коллегами и партнерами», — подчеркнул он.

Minval.az