В Беларуси по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 250 случаев против 284 за предыдущие сутки.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 (на 5 июля — 423) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 6 июля выздоровели и выписаны 51 тыс. 120 (на 5 июля — 50 тыс. 871) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 249 человек.

Minval.az