3 июня российский историк, правовед и политолог Олег Кузнецов открыл на интернет-сервисе «Яндекс.Дзен» свой информационный канал «Карабах: взгляд из России».

Историк пояснил причину открытия канала и заявил, что «это не из умозрительной идеи, а в связи с причинами, которые вызвали такую необходимость.

По словам Кузнецова, он почувствовал нарастающую потребность простого российского обывателя в установлении для себя некой социально-исторической истины и его подсознательное стремление знать какую-то понятную для него, но когда-то утерянную в погоне за материальными благами правду, так как интеллектуальная часть российского общества откровенно устала от официальной пропаганды и отсутствия разнообразия мнений. Именно поэтому, по мнению историка, в современной России прозападная либеральная пропаганда имеет такой успех.

«Также в современном российском информационном пространстве реально нет спектра государственно-ориентированных или, если хотите, веера прокремлевских точек зрения, есть только какое-то одно мнение, и его пытаются централизованно ретранслировать в сознание населения. И так — по всем глобальным или частным вопросам, включая нагорно-карабахский конфликт», — рассказал он.

По его словам, в российском обществе объективно созрел запрос на альтернативную точку зрения по любой теме, даже если она будет вполне официальной, но изложенной под несколько иным углом зрения. А потому он решил сконцентрироваться на той, в которой он разбирается гораздо лучше многих.

Олег Кузнецов выразил надежду на то, что у большинства читателей найдется 10 минут свободного времени, чтобы перейти по ссылке на канал, прочитать и оценить опубликованные там материалы, оставить комментарий, а затем нажать на кнопку «Подписаться».

«Я уверен, что мы вместе прорвем информационную блокаду в масс-медиа России вокруг темы нагорно-карабахского конфликта», — подытожил историк.

Minval.az