Миллиардерами не рождаются, а становятся (если получится) — иногда это касается даже отпрысков самых богатых людей планеты. Forbes Life рассказывает, чем живут и как зарабатывают наследники Хилтона, Баффета и других громких фамилий.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон — героиня одной из самых громких историй, связанных с лишением наследства. В 2007 году ее дедушка, отельный магнат Бэррон Хилтон, заявил, что оставит 97% своего состояния, которое на тот момент оценивалось Forbes в $2,5 млрд, созданному им благотворительному фонду Conrad N. Hilton Foundation. Такое решение было спровоцировано скандальными вечеринками, в которых активное участие принимали его внучки — Пэрис и Никки. Свое обещание строгий дедушка сдержал: после его смерти в 2019 всего 3% его состояния были поделены между восемью детьми, пятнадцатью внуками и четырьмя правнуками. К своим 39 годам Пэрис Хилтон успела нажить состояние в $300 млн (правда, лишь по слухам). Наследница громкой фамилии утверждает, что зарабатывает на dj-сетах, модельном бизнесе, телевизионных шоу и сети собственных магазинов, которые продают брендированную одежду и аксессуары. Впрочем, журналисты любят повторять, что Пэрис Хилтон «зарабатывает свои миллионы бездельем», но стоит отдать ей должное: как минимум в этом она очень талантлива.

Дженнифер Гейтс

Билл Гейтс — один из основателей проекта «Клятва дарения», основная цель которой — сподвигнуть самых богатых людей и их семьи пожертвовать большую часть состояний на филантропию. Основатель Microsoft, чей капитал, по данным Forbes, составляет $108,7 млрд, уверен, что дети должны самостоятельно узнать цену деньгам, поэтому он готов оказывать всяческую поддержку своим наследникам, но не хочет осыпать их миллионами. Старшая дочь Билла Гейтса, как и Джорджина Блумберг, увлекается конным спортом и занимает призовые места на скачках. Билл Гейтс увлечение дочери поощряет и щедро в него инвестирует — дает «не рыбу, но удочку», чтобы Джорджина могла на своем увлечении зарабатывать. В январе 2020 года стало известно о том, что девушка обручена с наездником Наилем Нассаром.

Меган Эллисон

Ларри Эллисон — основатель корпорации Oracle и один из богатейших людей мира: его состояние Forbes оценивает в $68,5 млрд. Он один из тех, кто собирается оставить на благотворительность 95% своего внушительного капитала. Дети миллиардера такое положение дел полностью принимают и не сидят без дела. Его дочь Меган Эллисон — успешный кинопродюсер. В 2014 году она стала первой женщиной, получившей сразу две номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» («Она» и «Афера по-американски»). Свою компанию Annapurna Pictures Меган основала $200 млн, которые отец подарил ей на 25-летие. За 10 лет, которые Меган Эллисон занимается производством фильмов, она успела получить статус одной из самых влиятельных персон и богатых продюсеров Голливуда. Кстати, ее брат Дэвид — тоже кинопродюсер с большим будущим и глава компании Skydance Productions, которой были созданы такие фильмы как «Джек Ричер», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Терминатор: темные судьбы» и другие. Так что Ларри Эллисон может смело оставлять свои миллиарды на благотворительность: бедствовать его наследники не будут.

Говард Баффет

Предприниматель и миллиардер Уоррен Баффет завещал своим троим детям всего 1% капитала, который, по оценке Forbes, составляет $69,3 млрд. Но его дочь и два сына доказали, что даже не унаследовав миллиарды родителей, можно заработать собственное состояние. Старшему сыну Уоррена, Говарду, уже 65, и он один из самых известных фермеров США. Баффет-младший написал более десятка книг по охране природных ресурсов, дикой природе и состоянии человечества. Он также регулярно публикуется на страницах The Wall Street Journal и Washington Post, увлекается фотографией и много путешествует. Говард — известный филантроп: он помогает не только животным, но и детям из малообеспеченных семей. Фонд Говарда Баффета также поддерживает проекты в сфере сельского хозяйства, здорового питания, водных ресурсов и охраны природных ресурсов.

Джорджина Блумберг

Отец Джорджины — американский медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который на своем посту получал зарплату в $1, — считает, что богатым людям следует инвестировать свое состояние в фонды, которые смогут улучшить качество жизни их детей и внуков. И это лучшее, что они могут сделать для наследников. Состояние Блумберга по оценке Forbes насчитывает $60,1 млрд, но его дочери, Эмма и Джорджина, получат не более 1% от этой суммы. Сегодня Джорджина Блумберг — успешная наездница и общественный деятель, а также владелица конно-спортивной команды New York Empire. Она зарабатывает не только на скачках, но и на рекламе: в 2019 году Джорджина была лицом турнира Longines Global Champions. В интервью The Washington Post Джорджина сказала, что многие считают ее успех заслугой исключительно ее отца и громкой фамилии. «Но это не так», — отметила она.

Александр Фридман

Некоторые российские преуспевающие предприниматели готовы принять точку зрения своих иностранных коллег: так, Михаил Фридман, который занимает восьмую строчку в списке самых богатых людей России, на заседании Forbes Club в 2016 году заявил, что худшее из того, что он мог бы сделать для своих детей, — это «передать им крупную сумму денег». В 2019 году в рамках документального проекта «Наследники» о своей жизни и отношениях с отцом рассказал сын Михаила, Александр. Свои первые деньги Фридман-младший заработал еще в школе, скупая завтраки и перепродавая их старшеклассникам. Следующей бизнес-идеей была продажа алкоголя с большой наценкой. По воспоминаниям Александра, отец никогда не баловал его деньгами, а просить он не хотел: проще было занять у друзей. Сейчас у Александра сразу несколько бизнесов: например, он поставляет в Россию легендарную жвачку Love is, а также делает паровые коктейли для ведущих ресторанов Москвы. Помимо этого, Александру принадлежит компания SF Development. Молодой человек пока не ставит своей целью попасть в списки Forbes как его отец, а просто занимается тем, что ему по душе.

Minval.az