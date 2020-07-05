Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в течение ближайших двух недель будет соблюдать карантин, после того как человек в его ближайшем окружении заразился новым коронавирусом.

Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на Vanguard.

«Президент сдал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным, — заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума. — Однако он принял решение уйти на самоизоляцию в качестве меры предосторожности». По словам министра, глава государства будет работать на президентской вилле в столице страны Аккре.

Напомним, что Н.Акуфо-Аддо отправил 3 июля в отставку заместителя министра торговли и промышленности Кингсли Ахенкора за несоблюдение правил самоизоляции в связи с пандемией нового коронавируса. Несмотря на позитивный тест на коронавирус, последний покинул правительственный изолятор в больнице Корле Бу в Аккре и пошел на свой избирательный участок для наблюдения за голосованием.

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