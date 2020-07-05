Спасение планеты может показаться слишком глобальной и абстрактной ​​задачей, но часто маленькое действие порождает нечто совершенно невообразимое и новое. Так получилось у предпринимателей из Мексики. Адриан Лопес Веларде и Марте Касареза разработали метод, позволяющий превращать кактусы в кожу, сообщает «Лайф» со ссылкой на их сайт. Учёные назвали изобретение индустриальным прорывом в сфере производства кожи, которое не менялось с 1960-х годов.

Адриан и Марте работали в индустрии моды и мебели, когда поняли, что загрязнение окружающей среды является серьёзной проблемой. Они оба уволились и решили посвятить несколько лет тому, чтобы придумать нечто удивительное, что могло бы изменить мир. Им потребовалось около двух лет, пока они наконец не изобрели кожу из кактуса. Это случилось в июле 2019 года.

Почему именно кактус? Ответ прост: этому растению не нужно много воды для роста, оно очень эластичное и прочное и может выдерживать высокие и низкие температуры. Кроме того, речь идёт о Мексике. «Веганскую кожу», которую создают эти парни, называют «Десерто», и это первый в мире экологически чистый органический материал, изготовленный из кактуса нопаль. Это очень устойчивый материал, который не содержит токсичных химических веществ.

Адриан и Марте выращивают свои кактусы на ранчо, которое находится в штате Сакатекас. Прежде всего они находят и срезают зрелые листья растения, чистят их, делают пюре, затем сушат на солнце в течение трёх дней, после чего приступают к обработке. Так материал впоследствии становится частью их запатентованной формулы. Одна из лучших особенностей материала в том, что он не только выглядит как натуральная кожа, но и не уступает ей по своим потребительским свойствам.

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