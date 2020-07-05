Банк JP Morgan уберет из своих кодов и внутренних технологических материалов такие термины, как «черный список», «хозяин» и «раб» (на английском — blacklist, master и slave соответственно), сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Термины «хозяин» и «раб» в коде обычно используются в некоторых языках программирования и программном обеспечении компьютера для обозначения тех частей, которые контролируют другие или, соответственно, подчиняются первым. «Черный список» используется для обозначения ресурсов, доступ к которым прекращается — например, это может быть список запрещенных сайтов. «Белый список» означает ровно противоположное — список разрешенных к доступу ресурсов.

Согласно информации, JP Morgan первый в финансовом секторе, кто решил убрать большую часть этих слов, которые сейчас выглядят расистскими. Но действительно убрать эти слова будет сложно, отметил в разговоре с агентством профессор программирования Бизнес-школы Колумбии Мэттан Гриффель. Он напомнил, что технологии в основе банковских операций — это довольно хаотичный набор, который образовался в результате смешения разработок приобретенных компаний, кода, которому может быть несколько десятков лет, а также сторонних систем. Поэтому любые изменения могут обернуться каскадом проблем, который сложно предсказать, предупредил профессор. По его словам, на такую задачу потребуются миллионы долларов и месяцы работы.

Об отказе от противоречивых слов и терминов заявили также Twitter и платформа для разработчиков GitHub (принадлежит Microsoft). Twitter написал, что язык, который компания использует в своих кодах, не отражает ее ценностей и не представляет людей, для которых работает сервис. Twitter опубликовал целый список слов, которые он заменит на другие сочетания: помимо уже упомянутых, компания хочет заменить обращения на гендерно нейтральные: например, использовать «народ» вместо «парни» (folks вместо guys).

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