Палестинская администрация вновь ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне роста числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Президент Махмуд Аббас издал указ о введении режима ЧП на всех палестинских территориях сроком на 30 дней.

Полномочиями по мерам в рамках режима ЧП наделен премьер-министр Палестины Мухаммед Иштийе и правительство, говорится в тексте указа, который приводит «Анадолу».

В соответствии с указом, может быть приостановлен въезд и выезд в палестинские города, введен комендантский час и ограничены поездки между населенными пунктами.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, число подверженных случаев заражения СOVID-19 на оккупированных Израилем палестинских территориях, в том числе Восточном Иерусалиме, возросло до 4 250 человек, а число летальных исходов — до 19 человек.

Режим ЧП на палестинских территориях был отменен 3 мая.

Вторая волна коронавируса в Палестине протекает намного масштабней. Если при первой волне суточный прирост зараженных СOVID-19 составлял 39 человек, то сейчас эта цифра возросла до 330.

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