Только у половины (49 процентов) больных COVID-19, которые потеряли обоняние или чувство вкуса, эти функции восстановились полностью через месяц.

У 40 процентов медики отметили улучшение, но не полное восстановление. При этом у 10 процентов эти функции не только не пришли в норму, но даже могли ухудшиться.

Таковы результаты исследования международной группы врачей, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации — JAMA Otolaryngology — Head and Neck Surgery. Медики наблюдали за 187 пациентами с относительно легким, не требующим госпитализации течением болезни. Изменение вкусовых ощущений и обоняния отметили 113 человек. Спустя месяц неприятные симптомы исчезли только у 55 из них, еще 46 сообщили об улучшении, но неполном восстановлении функций. У 12-ти проявление заболевания осталось на прежнем уровне или даже ухудшилось. Медики отметили, что при более ярко выраженных симптомах восстановление проходило труднее и дольше.

Учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей эти последствия могут оказаться долгосрочными.

Потерю способности чувствовать вкус и запах отмечают многие заболевшие COVID-19 даже в случае нетяжелого течения заболевания. ВОЗ включила эти симптомы в перечень основных, характерных для новой инфекции. По рекомендации врачей Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), при их появлении люди должны самоизолироваться вместе с членами своей семьи, обратиться за медицинской помощью и пройти тестирование на коронавирус, сообщила ВВС.

Специалисты пока не знают, каким образом можно помочь пациентам — медикаментозного лечения от этих проявлений заболевания нет. Отмечается, что одним из средств для людей с долго длящейся потерей обоняния могут быть специальные тренировки, развивающие функции вкусовых и обонятельных рецепторов.

Minval.az