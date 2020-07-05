Финский актер Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури. Артист отметил, что остался не у дел в профессии из-за пандемии.

У него сорвались съемки двух фильмов, телепередач, отменились проекты в театре. У Хаапасало уже был небольшой ресторан в Хельсинки, и он решил развиваться дальше в этой сфере.

«Я заметил, что хачапури в моем ресторане – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и во всем мире», — цитирует актера «Комсомольская правда».

Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает – у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро.

Известность в России артисту принесли фильмы «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе». В 2002 году на Московском международном кинофестивале Хаапасало наградили призом за лучшую мужскую роль в драме Александра Рогожкина «Кукушка».

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