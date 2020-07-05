США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости.

По утверждению главы Белого дома, «американские герои» «нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов», а также «свергли коммунистов» и «загнали на самый край земли» террористов, защитив американские ценности.

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают», — добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что власти не позволят «разъяренной толпе» сносить статуи, «стирать историю», а также вести пропаганду среди детей и «попирать» принципы.

Minval.az