Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июля превысило 11,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 11 240 943 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 191,4 тысячи. За весь период пандемии скончались 530 137 инфицированных, более 6 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,83 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,57 миллиона человек), Россия (674,5 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (648,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (299 тысяч). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 129 676 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

Minval.az