Соединенные Штаты получили первый ракетный двигатель BE-4, который разрабатывался для замены российских РД-180. Об этом сообщили в американской компании United Launch Alliance (ULA).

Силовая установка для первой ступени ракеты Vulcan также прибыла в штат Алабама в этом месяце.

«Ракета нового поколения ULA готова к запуску в 2021 году!» — говорится в сообщении.

Россия поставляла американским заказчикам ракетные двигатели РД-180 для ракет. По некоторым данным, США начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций РФ на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией в Украине.

Minval.az