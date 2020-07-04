Станция «Улица мавров» получит новое название в честь российского композитора Михаила Глинки, сообщает Die Welt.

Станция «Моренштрассе» (Mohrenstraße) («Улица мавров») может стать «Глинкаштрассе» (Glinkastraße – «улица Глинки») в честь российского композитора Михаила Глинки, который скончался в Берлине.

Эту тему продвигает лидер Зеленой партии Антье Капек из Берлина. «Я говорю очень четко: улицу и станцию ​​метро нужно переименовать. Мне кажется невыносимым, как колониализм вкладывается в создание слова», – сказала она.

Название вызывало споры из-за расистского подтекста. Слово «Mohren» (мавры) – устаревшее обозначение для темнокожих людей.

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