Кимберли Гилфойл, девушка сына президента США Дональда Трампа – младшего и участница кампании по переизбранию Трампа на должность главы государства, заразилась коронавирусом. Об этом телеканалу CNN сообщил Серхио Гор, начальник штаба финансового комитета кампании Трампа, в котором работает Гилфойл.

По его словам, болезнь у девушки протекает бессимптомно, она чувствует себя нормально и сейчас находится на самоизоляции.

По данным источников телеканала, тесты на коронавирус Трампа-младшего показали отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также отправился на самоизоляцию. Собеседник добавил, что Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом Трампом.

Minval.az