Правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда).

По словам главы кабмина автономии Кима Торры, в этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. В связи с эти власти приняли решение изолировать район по периметру, будут ограничены въезд и выезд. Даты окончания изоляции пока не сообщаются. Решение вступает в силу в полдень 4 июля, передаёт ТАСС.

«Приоритетом правительства являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения», — отметил Торра, добавив, что это было сложное решение.

В Испании режим повышенной готовности был введён в середине марта. 21 июня власти заявили о его прекращении. За всё время пандемии в стране было выявлено более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тысячи пациентов умерли.

Minval.az