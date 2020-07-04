У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, констатировал в интервью РБК профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт. По его словам, в числе пациентов с непроходящими последствиями болезни есть и молодые люди, ранее не испытывавшие проблем со здоровьем.

«Мы должны подробнее изучить этот вирус. Основываясь на имеющейся информации, некоторые пациенты могут демонстрировать симптомы на протяжении некоторого времени [после выздоровления]. Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — сказал специалист.

Как отметил эксперт, COVID-19 — это «непростой вирус» и сравнивать его с обычной простудой было бы неверно. «Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом [из-за слабости и нарушения дыхания] даже спустя несколько месяцев после болезни», — пояснил он.

Cпециалисты уже приступили к исследованиям пациентов с COVID-19, чтобы проверить состояние их легких и других органов, констатировал Курц.

«Нам нужно понять, каким образом COVID-19 влияет на организм — не только на легкие, но и на другие органы», — отметил он. Если коронавирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов. «Я, безусловно, обеспокоен этим [непроходящими симптомами], и нам нужно подробнее изучить этот вопрос. Нам предстоит многое выяснить, и хочется надеяться, что вирус не вызывает серьезных хронических изменений в организме человека», — резюмировал эпидемиолог.

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