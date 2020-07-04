Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности препарата «Ремдесивир», который в ВОЗ считают самым перспективным противовирусным препаратом в лечении COVID-19.

По его словам, применение таких препаратов опасно для здоровья из-за побочных эффектов.

«Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал Чепурнов в интервью порталу «Ura.ru».

Профессор подчеркнул, что создателям таких медикаментов важно найти баланс, при котором лекарство будет приемлемым для клетки, но не для вируса.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» показал на тестах самые надежные результаты. Как пояснили в организации, применение лекарства привело к снижению случаев госпитализации, но не смертности.

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