Лица, которым разрешено работать на территориях, где объявлен жесткий карантинный режим, могут привлекаться к ответственности за использование личных автомобилей в нерабочее время.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, владельцы личных автомобилей, могут свободно передвигаться только в рабочее время.

«Если кто-то взял разрешение, прошел регистрацию на портале icaze-e.gov.az, то это лицо может пользоваться автомобилем только в рабочее время. Но если у лица с разрешением по субботам и воскресеньям нерабочий день, то в эти дни им запрещено выходить из дома и пользоваться своим автомобилем, в противном случае они будут привлекаться к ответственности, поскольку им разрешено ехать на работу и возвращаться с нее только в рабочие дни. В остальные дни (нерабочие) им не разрешается выходить из дома и управлять автомобилем», — цитирует его Тренд.

Начальник отдела ГУГДП добавил, что лица с разрешением на работу могу зарегистрировать свои автомобили на портале icaze-e. gov.az.

Minval.az