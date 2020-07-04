Армянский военный эксперт, «который также работает в СМИ при министерстве обороны Армении, заявил на условиях анонимности, что Израиль согласился предоставить Армении ключевые военные секреты в обмен на открытие посольства в Тель-Авиве». С такой «сенсацией» выступил иранский сайт, текст которого растиражировали иреванские СМИ.

Известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут отметил, что к сожалению, армянские СМИ и армянская политическая элита всегда со злобой и завистью относятся к серьезным израильско-азербайджанским взаимоотношениям, включая военно-стратегическое сотрудничество Израиля и Азербайджана.

«К сожалению армяне не могут переварить тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе и Азербайджан получает от военно-стратегического партнерства с Израилем все возможные технологические преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства. И это реальный и подлинный ответ завистникам нашего партнерства. Израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, а межгосударственное, политическое и военно-техническое партнерство на самом высоком уровне доверия и постоянного диалога», – цитирует его «АзерТадж».

По словам Гута, сегодня израильско-азербайджанское партнерство диверсифицируется на энергетику, сельское хозяйство, высокотехнологичную промышленность, здравоохранение, военно-техническое партнерство. «Армяне могут завидовать, совершать провокационные действия, распространять глупости, но это сегодня уже исторический факт, что израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной промышленности. С этой точки зрения, стоит сказать армянским провокаторам — завидовать нашим стратегическим отношениям совсем не хорошо. Благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам, Азербайджан стал самым мощным геополитическим стержнем и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в таком стратегическом регионе мира, каким является Южном Кавказе. За 28-летнюю историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством. Наши дружественные страны действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры и мы никогда на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу», – подчеркивает израильский эксперт.

«Распространить в армянских СМИ, основываясь на иранский сайт глупую и провокационную информацию о том, что якобы «Израиль согласился предоставить Армении ключевые военные секреты в обмен на открытие посольства в Тель-Авиве», выглядит очень глупо, безответственно, несерьезно и неадекватно.

Неужели в Ереване думают, что в министерстве обороны Израиля и в израильских военных компаниях, которые действуют под контролем минобороны, сидят недальновидные, глупые и безответственные люди, которые ради посольства нищей и бесперспективной Армении в Тель-Авиве будут готовы выдать ключевые военные секреты», — резюмировал он.

Minval.az