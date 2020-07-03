Преступления сторонников Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара совершались в стране с ведома Франции. Об этом заявил представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

По его словам, Франция является соучастницей преступлений против человечности в Ливии, так как дистанцируется от происходящего. А ее критика в адрес Турции направлена на отведение внимания от действий Хафтара, считает Челик.

«Где был президент Франции Эммануэль Макрон в течение 14 месяцев осады Триполи? Почему он не высказывал свою позицию, когда сторонники Хафтара в массовом порядке убивали людей?» — высказался политик, отметив, что французский лидер стал отвергать связь с ЛНА только после того, как правительство национального согласия (ПНС) начало одерживать победы в Ливии, передает Anadolu.

Челик также заявил, что Париж играет деструктивную роль и в Йемене, так как поставляет туда оружие. По его словам, такие действия схожи со сценарием в Руанде в 1994 году, когда Франция, поддерживая местное правительство, способствовала геноциду.

Minval.az