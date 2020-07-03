«Со вчерашнего дня серьезных изменений в состоянии Бахрама Багирзаде нет».
Об этом заявил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев:
«Положительная динамика в состоянии его здоровья продолжается».
«Со вчерашнего дня серьезных изменений в состоянии Бахрама Багирзаде нет».
Об этом заявил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев:
«Положительная динамика в состоянии его здоровья продолжается».
Дата: 2020/07/03 12:45
Раздел: Life-style
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