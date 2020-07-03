«Со вчерашнего дня серьезных изменений в состоянии Бахрама Багирзаде нет».

Об этом заявил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев:

«Положительная динамика в состоянии его здоровья продолжается».

Minval.az