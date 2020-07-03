В США за минувшие сутки зафиксировали 55 274 новых случаев инфицирования коронавирусом — это крупнейший суточный прирост в мире, передает Reuters.

Прошлый рекорд был зарегистрирован 19 июня в Бразилии, когда в стране выявили 54 771 заболевшего.

10 тысяч новых случаев в США зарегистрировали во Флориде, восемь тысяч — в Техасе. В Калифорнии количество положительных тестов на COVID-19 выросло на 37%, госпитализаций — на 56%. Reuters подсчитал, что последние две недели количество заражений растет в 37 из 50 штатов.

В июне в США началась вторая волна эпидемии коронавируса. По данным исследовательского института Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено почти 2,74 миллиона случаев COVID-19, 128 740 человек умерли.

Minval.az