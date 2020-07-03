Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении ограничений по коронавирусу. По его словам, страна вынуждена вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.

«В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет», — цитирует израильского лидера РИА Новости.

Нетаньяху добавил, что сдержать рост заражений коронавирусом невозможно без возвращения ограничительных мер. В частности, будет введено ограничение на число участников массовых мероприятий. Так, в барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек.

В Израиле COVID-19 за все время пандемии заболели более 26 тысяч человек, скончались 324.

Minval.az