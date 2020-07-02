В бразильском городе Петрополис во время карантина работал тайный бар, попасть в который можно было через зоомагазин. Полиция накрыла питейное заведение, в котором находилось 16 человек без медицинских масок, пишет «Корреспондент» со ссылкой на RTÉ.

Бар располагался в подсобке зоомагазина и не испытывал недостатка в клиентах.

Подозрение у правоохранителей вызвали две детали – внутри зоомагазина не было животных и из помещения доносился громкий шум.

Полицейские зашли в бар, воспользовавшись дверью в глубине помещения. В баре было 16 человек. Они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

После рейда магазин был закрыт, а владелец бара оштрафован.

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