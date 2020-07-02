Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией приступила к масштабной операции против йеменских повстанцев-хуситов, контролирующих столицу Йемена Сану.

«Операция предпринята в ответ на угрозу со стороны боевиков-хуситов после того, как они запускали баллистические ракеты, а также беспилотники из оккупированной столицы Саны и (из провинции) Саада», — цитирует ливанское издание «Дейли стар» представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

«Террористических лидеров ополчения хуситов… будут преследовать, и их привлекут к ответственности. Атаки против мирных жителей и гражданских предприятий — это граница допустимого», — добавил он.

В свою очередь повстанцы заявили, что авиация коалиции ранее нанесла 57 ударов по Сане и Сааде.

«Дейли стар» отмечает, что таким образом коалиция положила конец объявленному ею в минувшем апреле в одностороннем порядке режиму прекращения огня: тогда он декларировался как часть мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

«Интерфакс» напоминает, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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