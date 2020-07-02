Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций.

Конкретная дата выхода патча не называется, однако указывается, что обновленная версия приложения станет доступна в течение нескольких недель.

У пользователей появится возможность отправлять друг другу анимированные стикеры. Также разработчики упростят функцию добавления новых контактов — теперь можно будет просто просканировать QR-код пользователя, и он автоматически появится в списке, отмечает РИА Новости со ссылкой на сайт программы.

Помимо этого, разработчики улучшили функцию групповых видеозвонков. Теперь в них могут участвовать до восьми человек, а изображение каждого из участников можно будет растянуть на весь экран.

Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

Minval.az