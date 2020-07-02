Бывший полузащитник «Барселоны» Кристоф Дюгарри высказался о форварде команды Антуане Гризманне, заявив, что он не понимает, почему француз боится нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Чего боится Гризманн? Он боится полутораметрового ребёнка, который наполовину аутист? Он просто должен дать ему пощёчину, если есть проблемы», — приводит слова Дюгарри RT со ссылкой на Actu Foot.

Гризманн перешёл в «Барселону» в 2019 году. В этом сезоне он провёл в составе сине-гранатовых 43 матча, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Minval.az