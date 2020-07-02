В Мьянме количество жертв схода оползня в районе добычи нефрита в штате Качин возросло до 162 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента пожарной охраны Мьянмы.

Также указано, что число пострадавших увеличилось до 54 человек, все они были доставлены в больницы.

Инцидент произошел сегодня около 08:00 по местному времени.

Как сообщил позже представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По данным правоохранительных органов, работы велись, несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.

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