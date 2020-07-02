Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти покидает свой пост в связи с завершением второго, последнего разрешенного правилами банка, срока, сообщает ЕБРР.

С 3 июля обязанности президента ЕБРР будет исполнять первый вице-президент Юрген Ригтеринк, работающий в банке с 2018 года во главе банковского департамента и департамента государственной политики. Преемник Чакрабарти должен быть избран на ежегодном заседании ЕБРР, которое было перенесено с 13-14 мая на 7-8 октября 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Сэр Сума Чакрабарти покидает пост президента ЕБРР по окончании второго, заключительного срока полномочий», — говорится в сообщении.

Чакрабарти, имеющий гражданство Великобритании, впервые в истории ЕБРР избирался главой этого учреждения два раза подряд – в 2012 и 2016 годах. «Он пришел в банк, имея мандат на модернизацию его деятельности, и проводившийся им курс позволил ЕБРР достичь рекордных уровней инвестиций и воздействия на переходный процесс в регионах операций, а также упрочить собственную финансовую базу», — отмечает банк.

Отмечается, что по окончании своей работы в банке Чакрабарти не прекратит заниматься проблемами международного развития и экологии и намерен выполнять целый ряд функций на общественных началах. С осени этого года он станет председателем попечительского совета Института развития зарубежных стран – ведущего британского экспертно-аналитического центра по этой тематике.

Minval.az