Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии. Об этом сообщает Evening Express.

«Правительство ее величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом», — приводит издание слова судьи Найджела Тира.

Спор возник из-за того, что центробанк Венесуэлы BCV собрался перевести золото из английского банка на счета программы развития ООН и таким образом потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса. Перевод, однако, был остановлен: о своем праве распоряжаться золотом заявил специально созданный Гуайдо управляющий совет банка.

Британский суд встал на сторону оппозиционеров: по словам судьи, провластный управляющий совет «может найти более теплый прием в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

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