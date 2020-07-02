Директор центра гидрометеорологических исследований министерства экологии и природных ресурсов Рафик Вердиев считает, что актуальность проблемы с питьевой воды в Азербайджане связана с неуклонным увеличением населения, в том числе и увеличением расходов воды на нужды сельского хозяйства.

«Рассматривая вопрос растущего дефицита, следует учитывать факторы климата, оказывающие негативное влияние на водные ресурсы. В первую очередь это снижение количества осадков, отрицательно влияющее на полноводность рек. Помимо этого следует отметить и фактор мягких зим, увеличение засушливых периодов.

Кроме того, к потреблению воды люди относятся халатно, наверняка полагая, что она будет всегда. Но прогнозы, увы, говорят об обратном, и потому следует понять простую истину: бережное сохранение имеющихся водных ресурсов и рациональное их использование – это единственное, что мы сегодня можем сделать. Кроме того, большое использование водных ресурсов для нужд сельского хозяйства, увеличение использования куринской воды как в Азербайджане, так в Грузии и Турции, еще более усугубляет ситуацию. Кроме того, нет разделения понятий «питьевая» и «техническая» вода, в Куру и Араз сливаются сточные воды, не устанавливаются очистные системы, при поливе полей не используются современные водосберегающие технологии, отсутствует система вторичного использования очищенных вод», — отметил он в беседе с Minval.az.

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