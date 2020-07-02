Состояние богатейшего человека мира — главы компании Amazon — Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, как пишет Блумберг, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года — тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.

Minval.az