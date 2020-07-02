Основным посредником приписываемых России контактов с афганскими боевиками движения «Талибан» был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи, пишет газета New York Times.

По данным издания, в сообщениях американской разведки Азизи был назван «ключевым посредником между ГРУ и боевиками», связанными с талибами, которые осуществляли нападения на американских военнослужащих. Эти данные подтверждаются десятком американских и афганских официальных лиц.

Азизи якобы собирал наличные деньги в России, которые описываются в разведывательных документах как многократные выплаты в «сотни тысяч долларов» и, согласно сообщениям, переправлял их в Афганистан для выплат боевикам.

Как сообщает New York Times, около полугода назад Национальный директорат безопасности Афганистана провел обыски в офисах нескольких бизнесменов как в Кабуле, так и в Кундузе на севере страны, которые, как считается, были связаны с российскими вознаграждениями талибам, более 10 человек было арестовано.

«Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается», — сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.

По его словам, к тому времени, когда прошли обыски, Рахмат уже бежал.

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