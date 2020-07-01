Пандемия коронавируса COVID-19 серьезно подорвет систему безопасности в мире, и Австралия обязана быть готовой к подобному развитию событий, заявил в среду австралийский премьер Скотт Моррисон.

«Простая правда состоит в том, что пока мы сталкиваемся с пандемией COVID-19 у себя дома, нам также надо быть готовым к миру после COVID-19, который будет более бедным, опасным и беспорядочным», — приводит слова премьера «Интерфакс» со ссылкой на Associated press.

Премьер также раскрыл планы направить на укрепление обороны страны в последующее десятилетие примерно $186 млрд.

Говоря о вызовах на международной арене, Моррисон упомянул разногласия между Индией и Китаем, территориальные проблемы в Южно-Китайском море и соперничество США и КНР.

«Отношения между Китаем и США по меньшей мере сложные, пока они состязаются в политическом, экономическом и технологическом превосходстве», — сказал премьер. В то же время он добавил, что США по-прежнему остаются «основанием нашей (австралийской) политики безопасности».

По данным AP, оборонные планы Австралии включают в себя усиление возможностей действовать на море, в том числе за счет получения противокорабельного оружия дальнего радиуса действия, приобретение дальнобойной реактивной артиллерии и ракетных комплексов. Канберра также планируют разрабатывать и испытывать высокоскоростные ракеты дальнего радиуса действия, в том числе гиперзвуковые.

В частности, Австралия намерена приобрести у США на сумму в $800 млн противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM, которые заменят американские противокорабельные AGM-84 «Гарпун».

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