Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости США чаще взаимодействовать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что считает это «абсолютно важным».

Глава Госдепа отметил, что решение о приглашении российской стороны для участия в саммите G7 примет президент США Дональд Трамп.

«Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Это его решение. Я, безусловно, оставляю это ему», — добавил Помпео.

Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите «Большой семерки» Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.

Minval.az