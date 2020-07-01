Принц Уильям не хотел, чтобы его младший брат женился на Меган и считал их отношениях несерьезными. Братья из-за конфликта не общались почти два года и лишь недавно смогли помириться. Об этом пишут авторы книги о британской монархии «Royals At War» Дилан Ховард и Энди Тиллетт.

Инсайдеры, приближенные к королевской семье, рассказали, что Кейт Миддлтон, зная мнение супруга, пыталась убедить Гарри повременить со свадьбой.

Она предположительно провела несколько бесед с Гарри, в которых просила его не торопить события и повнимательнее присмотреться к избраннице. Герцогиня Кембриджская объясняла, что Меган «совсем другая», и на то, чтобы она влилась в семью, понадобится много сил и времени. А Гарри не дал ей этого, и слишком поспешно сделал предложение руки и сердца. Неясно, почему младший сын принцессы Дианы не захотел прислушиваться к жене своего брата, так как, по словам источников, Гарри считал Кейт своей «старшей сестрой».

«Гарри не внял словам заботливых родственников. На тот момент он был уверен в преданности и чувствах Меган», — подчеркнули авторы книги. А вот Кейт и Уильям, как рассказали писателям инсайдеры, считали, что с помощью Меган Гарри попытался заполнить пустоту в душе, оставленную после смерти его матери — принцессы Дианы.

В книге отмечается, что причиной ссоры Гарри и Уильяма стали также непомерные траты младшего брата после свадьбы. Как пишут авторы книги, лишь на одежду для беременных Меган Маркл потратила 478 920 фунтов стерлингов.

Таблоиды давно говорят, что после свадьбы Гарри и Меган Маркл отношения между братьями испортились: мол, и Уильям, и Кейт Миддлтон (и чуть ли не вся остальная семья) были против такого союза.

Информация о том, что у принца Гарри новый роман с американской актрисой, появилась в 2016 году, отмечает «Спутник». Тогда никто не придал значения слухам, ведь герцог Сассекский был одним из самых завидных женихов в мире, а СМИ регулярно приписывали ему отношения с самыми разными женщинами. Однако осенью того же года Кенсингтонский дворец официально подтвердил информацию журналистов.

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