Военные атаки Израиля по объектам в Сирии нарушают суверенитет этой арабской страны и ведут к росту напряженности в регионе, считают президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе», — говорится в их совместном заявлении по итогам саммита в «астанинском формате» в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).

Президенты также «осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности».

Главы трех государств «подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН».

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